San Francesco d'Assisi e quella storica venuta a Torino

Nel corso della sua storia, la città di Torino ha assistito al passaggio, più o meno prolungato, di numerosissime "celebrità", che si sono distinte per avervi lasciato il segno in tutti i campi. Tra queste, sicuramente spicca il "poverello d'Assisi", San Francesco, che transitò a Torino nel 1213.

Del suo viaggio nel capoluogo sabaudo non si hanno molte informazioni, ma sicuramente quel pellegrinaggio ha fatto sì che venissero edificati segni tangibili e tuttora visibili del suo peregrinare in città tra i luoghi sacri di quest'ultima: in quella che è l'attuale via intitolata al Santo, infatti, furono eretti la chiesa ed il convento dedicati anch'essi a San Francesco d'Assisi. Essendo collocati accanto alla Torre Civica, dei due luoghi sacri la chiesa si chiamava San Francesco ad turrim.