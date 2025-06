A Luserna San Giovanni il Comune inizia a progettare una nuova palestra

Centoquaranta mila euro per cominciare a ‘vedere’ una palestra nuova a Luserna San Giovanni: un edificio senza infiltrazioni, con spazi adeguati e a norma per i campionati. Durante il Consiglio comunale di mercoledì 28 maggio sono stati stanziati con una variazione di bilancio i soldi necessari per uno studio di fattibilità tecnica ed economica per un intervento di radicale ristrutturazione della struttura sportiva di via Airali, vicino alla piscina. “Si tratta di qualcosa di più di una ristrutturazione: la palestra va praticamente rifatta” commenta il sindaco Duilio Canale. Al momento l’edificio che ha visto crescere le pallavoliste del 3S Luserna, presenta diversi problemi: “Ci sono infiltrazioni, i servizi igienici non sono più adatti, le dimensioni non sono adatte ad ospitare i campionati e gli spalti per il pubblico si trovano in una posizione pericolosa” elenca il sindaco.

L’obiettivo della progettazione, attesa per fine anno, è anche di migliorare l’efficientamento energetico della struttura: “Bisognerà intervenire sulla dispersione termica e installare dei pannelli solari” aggiunge.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica – finanziato con l’avanzo di amministrazione – è solo il primo passo, perché al momento non ci sono ancora le risorse per i lavori necessari, come sottolinea Canale: “Ma è uno strumento importante perché ci servirà per accedere a finanziamenti pubblici. Entro la scadenza del nostro mandato puntiamo ad lasciare al paese una piscina e una palestra nuove”.