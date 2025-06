A bici o a piedi sul Po: riapre al pubblico la passerella Turin Marathon

Oggi riapre al pubblico la passerella ciclo-pedonale Turin Marathon, che collega corso Moncalieri al parco Millefonti e all’area di Italia 61, attraversando il fiume Po.

L'intervento

Ad inizio aprile ha preso il via l'intervento di manutenzione straordinaria: è stato completamente sostituito il camminamento in legno. Sono state poi rinforzate le ringhiere laterali metalliche: il costo complessivo delle operazioni, che ne hanno migliorato l’accessibilità e la sicurezza, è di 156mila euro.

La riapertura avviene in concomitanza con l’inizio delle vacanze scolastiche e dei centri estivi, frequentati da tantissimi bambini e ragazzi: tornerà così ad essere fruibile un importante collegamento ciclabile e pedonale da corso Moncalieri, in zona Fioccardo, verso le aree verdi della sponda sinistra del Po.

La storia

Realizzata nel 1961 per le celebrazioni del primo centenario dell’Unità d’Italia, la passerella Turin Marathon ha una struttura in acciaio e cemento che poggia su tre doppi pilastri e un piano in legno.