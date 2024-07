Addio a Laura Gilio Meina, vicepresidente di Confindustria e tra le 100 donne di successo secondo Forbes

Addio a Laura Gillio Meina. Tra le 100 donne di successo secondo la rivista Forbes, se ne è andata a 57 anni dopo una battaglia contro una grave malattia nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.

Originaria di Ivrea ricopriva il ruolo di vicepresidente di Confindustria dispositivi medici e lavorava per la multinazionale Boston Scientific Italia come direttrice della Business Unit di Interventional Cardiology and Structural Heart per il Sud Europa.

Membro del Gruppo Imprenditrici e Dirigenti per il Canavese e, dal 2021, faceva parte del Comitato scientifico del Bioindustry Park di Colleretto Giacosa e nel 2019, era stata inserita nella prestigiosa lista delle donne di successo, accanto a personalità come la tuffatrice Tania Cagnotto e all’astronauta Samantha Cristoforetti.

Il funerale si svolgerà domani, sabato 27 luglio, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Torre Balfredo.