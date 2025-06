Accoglienza profughi ucraini, la Regione pronta al passaggio di gestione

Immagine di archivio di profughi ucraini in arrivo a Torino

“Stiamo lavorando con un metodo positivo ed efficace di accoglienza”, ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi durante il question time, rispondendo a un’interrogazione della consigliera Alice Ravinale (Avs) che ha chiesto chiarimenti sul futuro dell’accoglienza per i cittadini ucraini ospitati a Cascina Torta e in corso Brin 5, a Torino, in vista della scadenza dell’incarico alla Protezione civile regionale.

Gabusi ha ricordato che il Piemonte, insieme alle altre Regioni italiane, ha accolto i profughi ucraini – in prevalenza donne e bambini – nell’ambito del meccanismo nazionale di Protezione civile. Attualmente, sono 288 i rifugiati ancora presenti nelle strutture di accoglienza regionale: 272 nella città di Torino (236 a Cascina Torta e 36 in corso Brin) e 16 a Valchiusa.

Con l’evolversi della normativa, la gestione delle strutture passerà progressivamente dalle Regioni alle Prefetture, sotto il coordinamento del Ministero dell’Interno: il 1° febbraio è già avvenuto il passaggio delle “Strutture di accoglienza temporanee”, e dal 1° luglio passeranno le “Strutture di accoglienza diffusa”.

In base all’ordinanza del capo della Protezione civile del 29 dicembre 2024, i prefetti potranno, inoltre, disporre l’accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza o rinnovare temporaneamente, in caso di urgenza, le convenzioni regionali fino al 31 dicembre 2025.

“La Regione è in costante contatto con la Prefettura di Torino che si è dimostrata estremamente collaborativa al fine di assicurare una presa in carico degli ospiti in continuità col passato”, ha assicurato Gabusi. I servizi continueranno senza interruzioni, garantiti dalla cooperativa sociale “L’Angolo” di Modena, già ente gestore, attraverso nuove forme contrattuali.

