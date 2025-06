Nuovo ospedale Torino Ovest, Pro Natura Piemonte mette i paletti: "Si ripensi alla collocazione in via Traves"

Con una lunghissima nota, l'associazione ambientalista Pro Natura Piemonte torna sulla vicenda del futuro ospedale di Torino Ovest che dovrà prendere il posto del Maria Vittoria.

"Negli ultimi mesi la localizzazione dell’attuale Ospedale Maria Vittoria, ormai denominato ospedale di Torino Nord, è stata oggetto di interventi e dibattiti che hanno interessato le Amministrazioni pubbliche, Comitati e Cittadini, Associazioni ambientaliste e di categoria, in particolare per l’intenzione di costruire l’opera nella zona del Parco della Pellerina. Infatti le altre localizzazioni proposte (via Traves e Area dell’ospedale Amedeo di Savoia) non sono state oggetto di altrettanta discussione.

Negli ultimi giorni sembra farsi consistente la localizzazione nell’area cosiddetta “dei giostrai” della Pellerina, anche se è risultata indiscutibile l’esondabilità dell’area, tanto da far emergere la necessità di costruire l’edificio su piloni (palafitte) partendo quindi dall’altezza del primo piano. Ci permettiamo modestamente ricordare che la soluzione su “palafitte” venne scartata per il previsto ospedale di Moncalieri, in quanto l’area ai confini fra Trofarello e Moncalieri si dimostrò inadatta, essendo la falda acquifera a quattro metri di profondità.

Quindi l’ospedale è stato localizzato a Cambiano, località decisamente meglio servita da mezzi pubblici e su terreno che non presenta criticità rispetto alle falde acquifere. Recentemente per tale ospedale è già stato reso pubblico il progetto con una simulazione fotografica. Per l’ospedale di Torino nord, oggetto anche di un intervento dei tecnici radiologi che hanno escluso la possibilità di collocare la medicina nucleare al primo piano, ricordando che in tutti gli ospedali tali impianti sono posti a piano cantina (per ridurre la possibilità di diffusione delle radiazioni), Pro Natura Piemonte ritiene opportuno che venga riaffrontata la possibilità di collocazione in via Traves.

Infatti l’ospedale di Venaria Reale è ridotto a punto di primo soccorso e sulla zona grava la popolazione di numerosi comuni di dimensioni notevoli (Venaria, Borgaro, Pianezza, Caselle, oltre alla zona nord di Torino, solo per fare qualche esempio). Pertanto Pro Natura Piemonte chiede al Presidente e ai Componenti la Commissione regionale Sanità una valutazione di questa importante decisione per indurre il Comune di Torino a un ripensamento di scelte che sembra voler imporre, come è emerso in alcune riunioni pubbliche", conclude Pro Natura.