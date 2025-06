A Beinasco “Giovani al Centro con lo Sport”: come unire vita sana e pratica sportiva

La comunità educante dell’area CIDIS dei comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera si conferma viva, attiva e fortemente impegnata nella costruzione di legami educativi e sociali capaci di rispondere ai bisogni dei giovani e delle famiglie del territorio. Nelle ultime settimane si sono susseguiti eventi, incontri e progetti che testimoniano un lavoro di rete concreto e in continua evoluzione, grazie al contributo di enti del terzo settore, amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e realtà giovanili.

Le iniziative delle ultime settimane

Tra le esperienze significative, il territorio ha avuto l’onore di accogliere, nelle scorse settimane, una delegazione irlandese nell’ambito del progetto "Detached Europe", promosso da Bradog Youth Service (Dublino) in collaborazione con Madiba Società Cooperativa Sociale e co-finanziato dal programma Erasmus+ Gioventù. L’obiettivo è ambizioso: costruire una guida europea di buone pratiche per il lavoro educativo di strada, mettendo in connessione esperienze diverse e rafforzando il ruolo degli youth worker in tutta Europa. Torino è stata protagonista di uno dei primi momenti di scambio in presenza, segnando un passo importante nella cooperazione transnazionale.

Un altro momento di grande valore si è tenuto ad Alpette, dove operatori, educatori, assistenti sociali, tecnici comunali e dirigenti scolastici si sono incontrati per il Campus di Comunità "Relazioni in movimento", promosso nell’ambito del progetto “6XNOI - Ci vuole una comunità per fare comunità”, sostenuto dall’Impresa Sociale Con i Bambini. Tre giorni di confronto e formazione che rafforzano il cammino verso la sottoscrizione di un vero Patto Educativo Territoriale di Comunità, per mettere al centro il benessere di bambini, adolescenti e giovani.

Il progetto "Giovani al Centro"

A confermare l’impegno per una governance educativa condivisa, è attivo sul territorio il Tavolo Giovani al Centro, un tavolo periodico di rete che coinvolge youth worker ed educatori dei sei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) dei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano e Volvera. Il tavolo ha l’obiettivo di coordinare e pianificare le attività, rafforzare la rete territoriale, definire e sperimentare buone prassi operative e protocolli condivisi. Si punta così a costruire una rete sovraterritoriale solida e inclusiva, capace di connettere e valorizzare le risorse già presenti a disposizione dei giovani dai 15 ai 29 anni.

All’interno di questo quadro prende forma il progetto “Giovani al Centro con lo Sport”, un'iniziativa che mette al centro il protagonismo giovanile attraverso lo sport come strumento di benessere, socialità e crescita personale. Attivo fino al 21 giugno nei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, il progetto offre ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni la possibilità di partecipare gratuitamente a numerose attività sportive.

Finanziato dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il progetto è un’opportunità concreta per promuovere stili di vita sani, coltivare relazioni positive e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Coinvolte persone dai 16 ai 29 anni

Tra le iniziative recenti rivolte agli adolescenti e giovani adulti si inserisce anche la rinnovata co-progettazione triennale “Keep Moving – Direzione Futuro”, una strategia sovraterritoriale che mette al centro giovani e lavoro nei territori del sud-ovest torinese. Coordinata dalle Cooperative Sociali Madiba e Orso, l’iniziativa coinvolge i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco e Rivalta, con l’obiettivo di fornire ai giovani dai 16 ai 29 anni strumenti concreti per costruire il proprio percorso verso l’autonomia. Ad oggi, sono già oltre cento i giovani coinvolti nelle attività: corsi di formazione, visite aziendali, percorsi professionalizzanti “on the job”, incontri informativi su Erasmus+, Servizio Civile, gestione finanziaria, diritti dei lavoratori e autoimprenditorialità. Un’offerta ricca e diversificata che punta a valorizzare i talenti, le aspirazioni e le potenzialità dei ragazzi e delle ragazze del territorio, accompagnandoli in un cammino di crescita personale e professionale.

Tutte queste esperienze dimostrano come fare comunità significhi attivare connessioni, valorizzare le risorse, costruire alleanze e mettersi in ascolto reciproco. La comunità educante dell’area CIDIS di Orbassano è pronta a proseguire questo cammino, con passione e visione condivisa.

Per maggiori informazioni e per scoprire il calendario delle attività sportive: https://linktr.ee/giovanialcentro