La mostra "I care: io me ne prendo cura" nello spazio espositivo del Comune di Grugliasco

"I care: io me ne prendo cura" nello spazio espositivo del Comune di Grugliasco

L’Istituto Comprensivo “Di Nanni” ha presentato la mostra conclusiva del progetto di educazione civica 2024/2025 “I CARE: io me ne prendo cura”, visitabile dal 10 al 26 giugno presso lo spazio espositivo del comune di Grugliasco.

Il progetto, ispirato al motto di Don Milani, ha coinvolto tutte le classi dell’istituto in un percorso educativo dedicato alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e alla cura del bene comune. Si tratta di un contenitore di esperienze formative sviluppate attraverso metodologie attive, lavori di gruppo, attività sul campo e collaborazioni concrete con il territorio.

Elemento centrale dell’iniziativa è stata la stretta collaborazione con il Comune di Grugliasco e con numerose associazioni cittadine, che hanno affiancato studenti e docenti in laboratori, incontri e azioni concrete. Molte attività, infatti, hanno preso forma anche fuori dalle aule, con interventi diretti nei quartieri: tra questi, si segnalano progetti di riqualificazione urbana in ottica Retake, in cui gli studenti si sono presi cura di spazi pubblici attraverso pulizia, abbellimento e installazioni artistiche.

La mostra raccoglie e documenta questi percorsi: elaborati visivi, audiovisivi e multimediali che raccontano il protagonismo degli alunni e il valore del “prendersi cura” nella costruzione di una cittadinanza consapevole e responsabile.

Il progetto si ispira ai principi dell’Agenda 2030, delle Linee Guida per l’educazione civica e delle competenze chiave europee. “I CARE” rappresenta una proposta concreta di innovazione didattica, civile e culturale, che mette al centro lo studente, il territorio e il valore della partecipazione.