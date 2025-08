Il Rifugio Colle Vaccera resta chiuso: nessun gestore idoneo al primo bando

È fallito il primo tentativo di affidare a un nuovo gestore il Rifugio Colle Vaccera, sull’omonimo Colle di Angrogna. “Il 27 giugno, data di scadenza del bando per la nuova concessione del bar-ristorante e della foresteria, il Comune ha ricevuto una sola offerta che tuttavia è stata esclusa perché incompleta dal punto di vista documentale” rivela il sindaco Gino Giordan.

Chiuso dalla fine di giugno, alla scadenza della precedente gestione, il Rifugio non riaprirà prima dell’autunno: “Con il Comune di Pramollo, comproprietario della struttura, stiamo formulando un nuovo bando con alcune modifiche su cui stiamo ragionando, per renderlo più interessante – continua Giordan –. La speranza è di poterlo riaprire in autunno”.