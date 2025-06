100 anni di Mrs. Dalloway: una giornata al Circolo dei lettori per celebrare il capolavoro di Virginia Wolf

Era il 14 maggio 1925 quando venne pubblicato per la prima volta Mrs. Dalloway, La signora Dalloway tradotto in italiano.

“100 anni di questi di DallowDay!”, è la maratona di voci per una rilettura pubblica del capolavoro di Virginia Woolf organizzata in occasione del centenario di quella pubblicazione, organizzata da Fondazione Circolo dei lettori e l’Italian Virginia Woolf Society.

La giornata, in programma domenica 15 giugno a Torino al Circolo dei lettori, rende omaggio alla modernità della scrittrice inglese e alla sua capacità di dare voce, in una sola giornata, alla complessità dell’esperienza umana.



A comporre il programma della giornata, studiose, saggiste e scrittrici italiane che da anni si confrontano con l’opera woolfiana. La maratona si apre alle 11 con Nadia Fusini, che introduce il personaggio di Clarissa Dalloway, seguita da Sara Sullam con Richard Dalloway, Elisa Bolchi con Septimus Warren Smith, Daniela Brogi con Lucrezia Smith e Sara Boffito con Sir William Bradshaw. Con intermezzo il brunch di Barney’s, il bar del Circolo dei lettori, in programma dalle 12 alle 15, il programma riprende nel pomeriggio alle 15, con Caroline Patey che racconta Peter Walsh, seguita da Sara De Simone su Sally Seton, Elena Munafò su Elizabeth Dalloway, Liliana Rampello su Doris Kilman e Marco Corsi su Jim Hutton. L’intervento di chiusura è affidato nuovamente a Nadia Fusini, che conclude la giornata con una riflessione sull’opera di Woolf e sulla sua attualità a cento anni dalla prima pubblicazione.

”Vivere è un’esperienza di creazione” ci insegna la nostra amata Virginia Woolf. In questo incontro con lei e con una delle figure di donna che ha creato, Clarissa Dalloway, cerchiamo tutte e tutti insieme, noi lettrici e lettori, di farla rivivere - commenta Nadia Fusini, presidente dell’Italian Virginia Woolf Society -. È per noi una gioia ospitare al Circolo questo DallowDay: e sarà magnifico partecipare a una giornata in cui riscopriremo, grazie al contributo di tante studiose dell’opera di Virginia Woolf, le innumerevoli sfaccettature dei personaggi che la grande scrittrice britannica ci ha lasciato e che a un secolo di distanza continuano a incontrare sempre nuove generazioni di lettrici e di lettori” dichiara Giuseppe Culicchia, direttore della Fondazione Circolo dei lettori.

Per info: www.circololettori.it