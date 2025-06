Accademia della Luce, le performance di Canemorto e Marcos Lutyens per il Solstizio d'estate

Accademia della Luce, il Public Program della XXVII edizione di Luci d’Artista, dopo il grande successo dello scorso anno, arriva all’ultimo appuntamento della sua seconda edizione, come sempre durante il solstizio estivo, sabato 21 giugno dalle ore 18.30 alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.



Una serata in cui artisti, musicisti e un grande poeta, realizzeranno una serie di performance all’interno di Anni Luce, il prestigioso spazio all’aperto di Giulio Paolini. Tutto succederà all’imbrunire del solstizio d’estate - il giorno più lungo dell’anno e il programma ruoterà intorno alle performance della triade anonima Canemorto e dell’artista Marcos Lutyens, invitati a creare una nuova performance sul tema della luce.

L’evento vedrà la presenza di un angolo bar e food truck.



Continuando la tradizione del legame di Luci d’Artista con il mondo della poesia e degli approfondimenti con i grandi artisti che hanno realizzato le Luci, le due performance saranno precedute da un vero e proprio evento, ovvero una conversazione tra John Yau e Nicola De Maria alle ore 19. Sarà un incontro straordinario tra il poeta, editore e critico d’arte newyorkese John Yau e il Maestro De Maria, legati da 40 anni di stima ed amicizia. Al centro della conversazione vi sarà il tema della Luce e l'opera Nido cosmico di tutte le anime di Nicola De Maria, installata da anni in Piazza Carlina.



Per info: https://www.gamtorino.it/it/