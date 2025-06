MyFarini: il Summer Fest firmato Stratosferica e Off Topic per rilanciare corso Farini e viale Ottavio Mai

Nasce il Festival “MyFarini Summer Fest”.

Si tratta dello sviluppo del percorso di rivitalizzazione urbana iniziato due anni fa da Stratosferica e Off Topic su corso Farini e viale Ottavio Mai.

Il lavoro di riappropriazione dello spazio aveva già aggregato studenti, residenti e volontari, alimentando un senso di appartenenza verso questo pezzo di città: ora “MyFarini Summer Fest” rende ancora più solido questo legame trasformando uno spazio poco utilizzato in un punto di riferimento per giovani, famiglie e curiosi.

La programmazione non si limita a offrire grandi eventi, ma punta a coinvolgere le diverse comunità che vivono il quartiere. Due anni di concerti, laboratori, incontri con autori e autrici e attività per la comunità animeranno lo spazio pubblico di corso Corso Farini e viale Ottavio Mai, con una prima programmazione estiva a partire dal 14 giugno.

Tra le collaborazioni quella con il Festival Panafricano, il progetto Giovani Correnti finanziato da Youth Climate Action, il weekend dedicato alla Festa della Musica, il format multidisciplinare SPONDA, i mercatini, il vintage e l’economia circolare con AgriFlor e Swap Party. Ai macro eventi, si aggiungono le proposte laboratoriali e di attivazione della comunità per favorire la partecipazione attiva, come Torino Social Knitting, i laboratori creativi per bambini e bambine, lo sport e le sessioni di yoga.

Importante spazio sarà dato allo spettacolo dal vivo, con concerti, spettacoli teatrali e dj-set. Tra gli ospiti Napoleone, Chiara Galeazzi, Fabio Geda, Gabriele Di Fronzo, Pietro Sparacino, Nervi, Mitcho, Gioia Lucia.

Per info e programma: https://torinostratosferica.it/