“Teatro Comunità in Festival” compie 25 anni: a Torino un’edizione che intreccia arte, cura e territorio

Dal 13 giugno al 6 luglio torna a Torino il Teatro Comunità Festival, la storica rassegna promossa dall’Associazione Culturale Chorós, giunta alla sua 25esima edizione. Un anniversario importante, celebrato con un programma che rinnova il senso profondo del fare teatro come atto collettivo, cura sociale e trasformazione urbana.

Il titolo scelto per quest’anno, “Abitare il teatro: paesaggi urbani e architetture del cuore”, è un manifesto d’intenti: uno sguardo poetico-politico sul modo in cui l’arte può attraversare i territori e generare comunità.

Si parte con il convegno “Abitare il Teatro – La Cultura che cura” (13-14 giugno)

L’inaugurazione è affidata a due giornate di riflessioni e performance, in programma presso la Sala Consiliare della Circoscrizione 6 (via San Benigno 22). Il convegno, ideato da Maria Grazia Agricola, curato da Marcella Iannuzzi con la collaborazione di Andrea Couvert, coinvolgerà realtà culturali di rilievo come Fondazione Pistoletto, Lavanderia a Vapore, Fondazione Cascina Roccafranca, Labsus, Asterlizze, Regione Piemonte e Comune di Torino.

Una riflessione condivisa sul teatro come spazio di cura, ascolto e rigenerazione urbana, che si chiuderà con la performance “Racconti da Marchesa e Parigi. Il Tempio delle Nostre Fragilità”, con Zahira Berrezoug e Giulietta De Bernardi.

Una rassegna tra memoria, denuncia e visione collettiva

Dal 14 giugno al 6 luglio, il Festival entra nel vivo presso la Biblioteca Don Milani (via Dei Pioppi 43), con una serie di spettacoli che intrecciano memoria, attivismo e poetiche del quotidiano.

Sabato 14 giugno – “Le Guerre del Nostro Tempo – voci che non si spengono, racconto per Gaza” (di Maria Grazia Agricola con Costanza Bellugi e Niccolò Bosio): uno spettacolo forte e toccante, ispirato al progetto We Are Not Numbers, che restituisce dignità e voce ai giovani palestinesi colpiti dal genocidio in corso nel 2025.

Sabato 21 giugno – “L’Interminabile Illusione” (a cura di Giulietta De Bernardi): un viaggio teatrale tra aspettative e realtà, sogni infranti e risvegli necessari.

Venerdì 27 giugno – “Abitare il Teatro” (Maria Grazia Agricola): lo spettacolo-manifesto del festival, un atto corale per raccontare l’arte che attraversa il territorio e lo trasforma.

Sabato 28 giugno serata speciale di teatro multiplo: alle 20.30 “Amleto Incolto” (Giulietta De Bernardi), un Amleto popolare e ironico; alle 21 “Tutto per una pietra” (Lisa Gino), una riflessione sull’ostinazione che cambia il mondo; alle 22 “Architetture del cuore” (Maria Grazia Agricola), una chiusura intensa tra poesia e rito urbano.

Formazione teatrale con le maschere balinesi

Dal 30 giugno, spazio anche alla formazione: un laboratorio intensivo sulle maschere balinesi del Topeng, a cura di Duccio Bellugi Vannuccini e Xevi Ribas, aperto a chiunque desideri esplorare il corpo scenico e le radici rituali del teatro orientale. "Teatro come luogo generativo"