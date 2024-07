Controlli al confine del Frejus tra Italia e Francia: la Polizia arresta tre persone con documenti falsi

Cercavano di attraversare il confine tra Italia e Francia, ma in realtà stavano sfuggendo alla legge: così, tre cittadini stranieri, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Frontiera Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria. I controlli sono avvenuti nell’ambito dei servizi specifici che le forze dell'ordine stanno effettuando contro la criminalità transfrontaliera, rafforzando la cooperazione di polizia tra i Paesi di confine. E il Frejus, in tempi di Olimpiadi, ha visto accendersi riflettori particolari.

Tra le persone finite nei guai c'è una cittadina rumena di 30 anni: sul suo capo aveva un ordine di carcerazione ed è stata rintracciata a bordo di un autobus internazionale con tratta Perpignan - Milano mentre tentava di passare il confine. La donna deve ancora espiare una pena di 1 anno, 3 mesi e 26 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio.

Manette anche per un 39enne di origini marocchine, anche lui colpito da ordine di carcerazione e per possesso di documento falso. L’uomo è stato trovato anch’esso su autobus internazionale con tratta Parigi - Milano e a seguito dei controlli ha mostrato agli agenti un documento falso. Da ulteriori accertamenti è emerso che il cittadino marocchino doveva scontare ancora 2 anni, 3 mesi e 4 giorni di reclusione, a seguito della revoca dell’affidamento in prova.