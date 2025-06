Sapori Autentici e Ritmi Creoli alla Taverna Monviso di Carmagnola per "50 e + Armonie di Gusto"

Carmagnola si prepara a un'ondata di gusto e tradizione grazie alla partecipazione della Taverna Monviso al contest enogastronomico "50 e + Armonie di Gusto"

Un'occasione imperdibile per esplorare le radici culinarie del territorio e, al contempo, lasciarsi sorprendere da accenti esotici.

La Taverna Monviso, gestita con passione da Rinu, si distingue come una vera e propria trattoria di tradizione. Qui, il rispetto per le ricette casalinghe e l'attenzione alla qualità degli ingredienti sono pilastri fondamentali. Come racconta la stessa Rinu, "La trattoria è una trattoria di tradizione dei tajrin, degli gnocchi fatti in casa, dei dolci, del carpione, un inno all'autenticità e al sapore genuino, con un tocco di dolcezza finale che rimanda ai ricordi d'infanzia e alle abilità casalinghe.”

Quando si parla di "armonia di gusto", la Taverna Monviso ha le idee chiare. Rinu svela che uno dei loro piatti più armoniosi e amati sono "i brasati, sono gli arrosti dove i profumi del territorio dei nostri orti esaltano il sapore della carne di tradizione." Una dichiarazione d'amore per la materia prima locale, che si traduce in piatti ricchi e avvolgenti, capaci di scaldare il cuore e il palato.

Ma per il contest "50 e + Armonie di Gusto", la Taverna Monviso ha deciso di osare, presentando un piatto che promette di stupire: la Giumbaleia. "È un mix di riso, carne, pesce, contanti spezie, è un piatto creolo," spiega Rinu. Un'audace fusione di sapori e consistenze che testimonia la versatilità e la curiosità culinaria della taverna, pronta a esplorare orizzonti gustativi internazionali pur mantenendo salde le proprie radici.

L'armonia alla Taverna Monviso non è solo nel piatto. Anche la musica gioca un ruolo fondamentale nell'esperienza, e qui si ascolta spesso la bossa nova, che infonde un'atmosfera piacevole e rilassata.

Rinu e il suo team vi aspettano con entusiasmo per scoprire quale sarà il loro "imbucato speciale" dal 19 al 22 giugno. Un'opportunità per immergersi in un'esperienza enogastronomica che celebra la tradizione piemontese e si apre a nuove, sorprendenti suggestioni.

