Concerti di Santa Pelagia: Federico Sirianni omaggia Fabrizio De André

Federico Sirianni, pluripremiato cantautore genovese, da anni trapiantato a Torino, ha avuto l’opportunità di conoscere direttamente Fabrizio De Andrè e di incontrarlo alcune volte nel proprio cammino di vita, esperienziale, musicale.

Nel recital “Si chiamava Faber”, inserito all’interno della rassegna New T@aste della stagione concertistica di Santa Pelagia, Federico Sirianni insieme a Veronica Perego (contrabbasso) ed Elisabetta Bosio (violino) racconta aneddoti inediti su Faber, proprio perché vissuti in prima persona. Il concerto nel cortile di Santa Pelagia, mercoledì 18 giugno alle ore 21.

Cerca di penetrare nei sottotesti di una storia ormai molto conosciuta da tutti, in un viaggio che parte da Genova. Una Genova leggendaria, calpestata e sofferta sulla propria pelle, che fa da set principale ai racconti e alle canzoni.

Sì, perché ovviamente, non possono mancare le canzoni, non necessariamente le più famose, ma quelle che riescono forse a esprimere, oltre che l’ormai noto talento, anche la gigantesca umanità di cui era pervaso questo artista unico e irraggiungibile.

Lo spettacolo è stato messo in scena con ottimi riscontri in diversi club, festival e teatri italiani e in numerosi licei e istituti scolastici, tra cui il Liceo Classico Colombo di Genova, proprio quello frequentato da De Andrè.