Il teatro entra nelle aule dell'Università di Torino per innovare la didattica

Martedì 17 giugno, dalle 17 alle 19, nell’atrio D1 del Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100), si terrà l'evento conclusivo di CAOS – Campus On Stage, un progetto di didattica innovativa che integra le tecniche teatrali nei percorsi formativi universitari.

Finanziato dal Teaching and Learning Center dell’Università di Torino e promosso dai Dipartimenti della Scuola di Scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali – Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”, Culture, Politica e Società, e Giurisprudenza – CAOS è coordinato dai docenti Mario Cedrini e Alice Scavarda, con la collaborazione di numerosi docenti, studentesse e studenti che hanno contribuito alla stesura del progetto avviato nel dicembre 2024.

Il progetto nasce con l’intento di valorizzare le specificità degli insegnamenti nelle scienze sociali, utilizzando il teatro come strumento per favorire l’interazione, il pluralismo, lo storytelling e l’attenzione alla dimensione storica. Obiettivi centrali del progetto sono l’inclusione, la partecipazione attiva e lo sviluppo di personalità libere, critiche e responsabili.

CAOS ha coinvolto circa 20 docenti, 12 insegnamenti e oltre 400 studenti, sviluppandosi in due fasi: una prima dedicata alla formazione dei docenti, seguita da una fase di sperimentazione didattica in aula. A guidare questa sperimentazione sono state Silvia Casarone, esperta di teatro in ambito formativo, e Giulia Menegatti, che hanno accompagnato i docenti nell’esplorazione delle potenzialità pedagogiche delle tecniche teatrali.

«Oggi sappiamo che i processi di apprendimento risultano più efficaci e significativi quando coinvolgono l’emotività, la relazione, l’esperienza e la dimensione corporea», afferma Silvia Casarone. «In questo contesto, la pratica teatrale si rivela uno strumento didattico altamente innovativo, esperienziale e coinvolgente».

Durante l’evento conclusivo saranno presentati il sito ufficiale del progetto, una breve performance teatrale curata dalle e dai partecipanti e il video documentario firmato da Domenico Conte, che racconta il percorso e le esperienze vissute durante questo primo anno di CAOS.

L’appuntamento è aperto al pubblico, a tutta la comunità accademica e alla cittadinanza interessata.