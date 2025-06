Cinquemila metri per l’Alzheimer: la corsa solidale arriva a Torre Pellice

Oltre 5 chilometri di percorso a piedi sulla collina torrese per aiutare il Centro Alzheimer del Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. La ‘5mila della Val Pellice’ si svolgerà venerdì 13 giugno a Torre Pellice con partenza e arrivo all’inizio dell’area pedonale del paese, in piazza San Martino. La manifestazione benefica che comprende la corsa podistica non competitiva, il fitwalking, il walking dog e la semplice camminata aperta a tutti è organizzata dal Lions Club Luserna San Giovanni-Torre Pellice.

“Si percorrerà l’area pedonale per arrivare a Santa Margherita e salire verso i Coppieri. L’itinerario ad anello toccherà via Ravadera, il Bellevue, per poi ridiscendere dalla collina del Forte e tornare in piazza San Martino” spiega Alain Frache, uno degli organizzatori.

Per partecipare (costo 10 euro) ci si potrà iscrivere fino a oggi al bar Le Tre Galline in via Roma 17 a Luserna San Giovanni, da Le Boulanger in piazza Willy Jervis 11 a Villar Pellice, all’Oasi del Gusto in Piazza San Marcellino 27 a Bibiana e in Farmacia Corti Gosso di Pinerolo in Piazza Cavour.

“Ma sarà possibile iscriversi anche il venerdì stesso, dalle 17, in piazza San Martino” aggiunge Frache.

La partenza è prevista per le 19,30: “Ci auguriamo di replicare il successo dello scorso anno della corsa a cui avevano partecipato 450 persone”. Quell’anno il ricavato (al netto delle spese) è andato all’associazione Fuoco Rosa mentre l’anno precedente, quando la corsa si è svolta a Villar Pellice, al Comitato sclerosi multipla San Giuseppe.