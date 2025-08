Musica, bocce e corsa per ‘Turina in festa’

L’associazione La Turinella organizza come ogni anno un fine settimana di festa nella borgata Turina di San Germano Chisone, alla Rortia, con gare di corsa e di bocce, musica, attività per bambini e pasti in compagnia.

Il primo appuntamento è per sabato 2 agosto alle 14,30 con la gara di pétanque. Alle 19 ci sarà la cena con grigliata mista, su prenotazione al 333 2994787, e dalle 21 si potrà ballare all’aperto con l’animazione di Antonio e Gianni.

Domenica 3 alle 09,45 partirà ‘Il 48° Giro delle Sei Borgate’, una gara di corsa non competitiva aperta a tutti che tocca oltre alla Turina, le borgate Gaido, Castellazzo, Garossini, Burno e Valetti per un totale di 5 chilometri. Ci si può iscrivere la mattina stessa in loco alle 8,45.

Alle 12,30 ci sarà il pranzo dell’estate, con piatti freschi e di stagione da prenotare al 333 2994787. A seguire la gara di bocce ‘Lui & Lei’.

Alle 15,30 è prevista la ‘Merendina creativa’ per i bambini, che potranno dipingere, colorare, giocare e creare dei lavoretti manuali prima dell’arrivo della merenda.

Dalle 18 verrà preparata la pizza ‘a regola d’arte’, cotta nell’antico forno a legna della borgata, con possibilità d’asporto. Le prenotazioni vanno effettuate al 340 3511289.

Infine dalle 21, la serata proseguirà con la musica di Antonio e Gianni e la voce di MariaGrazia. La pista è all’aperto e l’ingresso è libero.