Pequerel a ritmo di musica occitana per la Festa della Madonna delle Nevi

Musica occitana, pignatte e beneficenza per la storica Festa della Madonna delle Nevi. Il pilone a lei dedicato è stato realizzato dagli alpini nel 1988, ma i festeggiamenti risalgono ai primi anni ’70, quando si è iniziato a offrire polenta e salsiccia a chi saliva in borgata.

Come ogni anno, l’organizzazione è a cura dell’associazione ‘Pequerel è Viva’.

Domenica 3 agosto si inizierà alle 10 con l’apertura del banco di beneficenza, il cui ricavato verrà utilizzato per alcune migliorie a Pequerel. La conclusione della distribuzione della linea Internet su tutta l’area è in programma per fine anno e il prossimo obiettivo è la costruzione di un teatro all’aperto nel paravalanghe della borgata.

Alle 11 ci sarà la Messa, seguita dal pranzo alle 12,30 su prenotazione al numero 338 7537076 entro domani, giovedì 31 luglio.

Alle 14,30 inizierà il gioco delle pignatte per i bambini e il pomeriggio proseguirà con la musica occitana della tradizione in compagnia del Trio Chat-Berton.