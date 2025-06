Cocktail bar “Dai Ragazzi” di Carmagnola: un assaggio di Costiera Amalfitana per "50 e + Armonie di Gusto"

Tra i partecipanti, spicca il Cocktail Bar Dai Ragazzi, pronto a deliziare il pubblico con le sue proposte innovative e un tocco di eleganza mediterranea.

I responsabili del locale, visibilmente entusiasti, confermano la loro adesione all'evento promosso da TorinOggi e Cocina Clandestina: "Siamo lieti di aderire all'iniziativa di TorinOggi e Cocina Clandestina, 50 e più armonie di gusto" Un chiaro segnale della loro voglia di mettersi in gioco e di offrire esperienze memorabili.

L'Arte dell'apericena e Il cocktail "Costiera Gin"

Il Cocktail Bar Dai Ragazzi si è affermato come punto di riferimento per gli amanti dell'apericena a buffet, un appuntamento fisso ogni giovedì di giugno e luglio, durante il quale vengono proposti anche aperitivi a tema. Un'occasione perfetta per socializzare e gustare drink d'autore in un'atmosfera vivace.

Ma il vero protagonista per "50 e + Armonie di Gusto" è il loro cocktail più armonioso: il "Costiera Gin". Questo drink è stato concepito per evocare atmosfere suggestive, come spiega Andrea: "Il nostro cocktail più armonioso il Costiera Gin che ricorda i profumi di Sorrento. Un richiamo alla Costiera Amalfitana, fatto di aromi agrumati e mediterranei, che promette un'esperienza sensoriale avvolgente e rinfrescante. È facile immaginare come ogni sorso possa trasportare i clienti sulle coste assolate del Sud Italia, nonostante ci si trovi nel cuore del Piemonte.”

Musica e Atmosfera: ritmi dance e commerciali

L'armonia al Cocktail Bar Dai Ragazzi non è solo nel bicchiere, ma anche nell'ambiente. La musica di sottofondo gioca un ruolo cruciale nel definire l'atmosfera degli aperitivi e delle serate. Qui, i ritmi sono prevalentemente "dance e commerciale", creando un'atmosfera dinamica e divertente, perfetta per accompagnare i momenti di convivialità e spensieratezza.

Il Cocktail Bar Dai Ragazzi vi aspetta con entusiasmo dal 19 al 22 giugno in Piazza Garavella 7 a Carmagnola per scoprire chi sarà il loro "imbucato speciale" che parteciperà a "50 e + Armonie di Gusto". Non perdete l'occasione di assaggiare il "Costiera Gin" per lasciarvi trasportare dai suoi profumi unici.













Contatti Cocktail bar “Dai Ragazzi”

Indirizzo: P.zza Garavella, 7 - Carmagnola

Contatti Social:

Facebook: https://www.facebook.com/bardairagazzi







Si cercano "Aspiranti Ambassador" come “InvitaTO Speciale”

Inviaci la tua ricetta creativa insieme a una fotografia accattivante del tuo piatto e diventa il nostro “InvitaTo Speciale”, “Aspirante Ambassador” con TorinOggi e Cocina Clandestina! Le proposte più originali e in tema vinceranno una cena esclusiva presso uno dei locali partecipanti all’iniziativa e avranno l’opportunità di essere Ambasciatori del nostro evento nella serata del 19 Giugno .

L'iniziativa, nata dalla collaborazione con il popolare programma radiofonico "Cocina Clandestina" e ora in onda su ToRadio, ha un obiettivo ambizioso: coinvolgere ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie in tutta la provincia di Torino e Piemonte amanti della cucina locale nazionale e internazionale identificando i locali più autentici e innovativi nel proporre sapori con influenze anche da ogni angolo del globo.

Il contest vuole dare risalto alla crescente diversità culinaria del territorio, valorizzando quei ristoratori che, con passione e maestria, portano sulle nostre tavole piatti tradizionali e rivisitazioni. Si tratta di un'opportunità unica per i ristoranti di mettersi in luce e per il pubblico di scoprire gemme nascoste e destinazioni gastronomiche fuori dall'ordinario

L'attesa è alta per scoprire chi saranno gli “InvitaTo Speciale Ambassador" che racconteranno l'eccellenza della cucina internazionale e locale e i locali che aderiranno all’evento.

L'iniziativa può contare del sostegno di TorinOggi, testata del Gruppo Editoriale Morenews come media partner ed è stata creata anche per dare il benvenuto alla cerimonia di premiazione dei 50 migliori ristoranti al mondo , che coinvolgerà Torino e il Piemonte dal 17 al 21 giugno 2025

Ristoratori e Aspiranti Ambassador non perdeTe l’occasione di far parte di questa straordinaria celebrazione gastronomica! Per ulteriori dettagli e per partecipare a “Cinquanta e + Armonie di Gusto “, scrivete a: foodmotivator@gmail.com oppure a marketing@torinoggi.it oppure mandate un messaggio a Marco : 349 4179852 oppure a Massimo al 3479666498

Unisciti a noi e rendi l'estate del gusto 2025 indimenticabile!

Segui gli hashtag #50ArmonieDiGusto #TorinoEccellenzaCulinaria #CocinaClandestina #Torinoggi