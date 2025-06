Piazza Bottesini, taglio del nastro per la nuova sala polivalente degli "Archibugi"

Spesso agli onori della cronaca come luogo di spaccio e microcriminalità, domenica piazza Bottesini diventa teatro di cultura. Domenica 15 giugno alle 12, nella sede degli Alpini di Torino nord al civico 20, verrà inaugurata la sala polivalente degli "Archibugi" che sarà adibita per convegni di carattere storico, militare e sociale, ma anche a spazio espositivo.

Un momento di festa per Barriera di Milano, durante il quale verrà scoperta anche una targa celebrativa con l'assessore Regionale Maurizio Marrone. Anima dell'iniziativa il Luogotenente Enrico Galletti, ex conservatore del Museo Storico Nazionale di Artiglieria. "Vogliamo riportare la cultura -spiega - in posti complessi, tramite i valori conservati dagli Alpini".

Esperto in armi storiche, nella sala degli Archibugi saranno custoditi delle repliche più grandi di pezzi di artiglieria realizzate da Galletti. Armi ovviamente non funzionanti, ma che rappresentano dei pezzi di storia, con innesco a miccia o a pietra focaia. Dopo il taglio del nastro la sala degli Archibugi verrà usata anche per convegni ed incontri.