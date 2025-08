Collegno, dopo 16 anni torna il grande cinema: nella storica sede del Regina arriva il Multisala

Il Consiglio Comunale la scorsa settimana ha approvato all’unanimità la delibera che segna un momento storico per la Città: la rinascita dell’ex Cinema Regina di via San Massimo, attraverso un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che porterà alla nascita di un moderno multisala con quattro sale cinematografiche e il recupero del palazzo in stato di abbandono dal 28 maggio 2009, anno in cui la vecchia insegna del cinema ha smesso l’apertura al pubblico.

“Questo progetto di rigenerazione urbana è coerente con gli impegni del nostro programma elettorale. Oggi siamo felici di vederlo muovere i primi passi concreti - afferma l’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia, Gianluca Treccarichi -. La delibera sulla variante di demolizione e costruzione del vecchio cinema regina è stata presentata nell’ultimo Consiglio Comunale e ha ricevuto il voto favorevole di tutta l’aula. Il dialogo con la storica proprietà del cinema è vivo, e ora il prossimo passo fondamentale è consentire ai soggetti proponenti di accedere ai bandi ministeriali, utili a realizzare la rigenerazione di questo edificio. Siamo davanti a un’opportunità importante: dare nuova vita a un luogo dimenticato, trasformando un’idea su carta in un progetto reale e condiviso per Collegno e per tutte le persone che vivono questo quartiere ogni giorno.”

Il nuovo multisala potrebbe sorgere in una posizione nevralgica per la mobilità cittadina, a pochi passi dalla futura fermata della metropolitana, rendendolo facilmente accessibile e perfettamente integrato nel tessuto urbano. Questo snodo di trasporto rappresenta un fattore strategico, in grado di potenziare il flusso culturale e commerciale della zona, favorendo una fruizione sostenibile e partecipata dell’offerta cinematografica.

“La rigenerazione urbana che abbiamo approvato è molto più di un intervento edilizio: è un atto di restituzione alla nostra comunità. Il palazzo abbandonato dell’ex Cinema Regina potrebbe rappresentare uno spazio vivo e dinamico, un punto di riferimento culturale per tutti i collegnesi – spiega il Sindaco della Città di Collegno, Matteo Cavallone -. Il progetto riflette la nostra visione di una Collegno che punta sulla cultura, sulla mobilità sostenibile e sulla riqualificazione urbana. La vicinanza alla futura fermata della metropolitana è un valore aggiunto che rende il multisala non solo un luogo di intrattenimento, ma anche uno strumento concreto di inclusione, accessibilità e di sviluppo economico. È un segnale forte che la nostra città non resta a guardare, ma investe su sé stessa, sulla bellezza e sul diritto di tutti di vivere esperienze culturali di qualità. Siamo orgogliosi di aver acceso di nuovo le luci su via San Massimo: un luogo che tornerà a respirare cinema, emozioni e socialità”.