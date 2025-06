“La Scelta”: gli studenti portano in scena la salute al Teatro Isabella

Sabato 14 giugno 2025, alle 16,30, il Teatro Principessa Isabella (via Verolengo 210) ospiterà la presentazione ufficiale del video “La Scelta”, realizzato dagli studenti della classe 4A del CPIA1 Paulo Freire, sede di via delle Primule.

L'iniziativa si inserisce nel progetto BenESSERE Consapevole, promosso da Ada - associazione per la Didattica e l’Ambiente Aps con il contributo della Città di Torino, nell’ambito del Bando del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi – Servizio Promozione Salute, Pari Opportunità e Politiche di Sussidiarietà.

Il progetto ha come obiettivo la diffusione del Codice Europeo contro il Cancro (Ecac), un insieme di 12 raccomandazioni per ridurre il rischio di sviluppare la malattia, sensibilizzando giovani e comunità su temi fondamentali come prevenzione, consapevolezza e stili di vita sani.

“La Scelta” è il frutto di un percorso educativo e creativo che ha coinvolto gli studenti in prima persona, portandoli a riflettere sul rapporto tra salute e responsabilità individuale. Attraverso il linguaggio audiovisivo, i ragazzi hanno raccontato in modo diretto e coinvolgente quanto sia importante informarsi e scegliere consapevolmente per proteggere la propria salute e quella collettiva.

L’evento, patrocinato dalla Circoscrizione 5, vedrà la presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle realtà promotrici, per valorizzare il lavoro e l’impegno dei giovani, offrendo loro un momento di riconoscimento pubblico e di dialogo con la comunità.