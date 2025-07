Pausa estiva per il Bibliobus: ecco quando si ferma il servizio

Con l’arrivo del mese di agosto, anche il Bibliobus, il servizio itinerante delle Biblioteche Civiche Torinesi, si prende una pausa. A comunicarlo è la stessa rete bibliotecaria cittadina, che invita gli utenti a consultare con attenzione il calendario delle soste per non perdere l’opportunità di accedere a prestiti, letture e - da quest’anno - anche a servizi di assistenza digitale gratuita.

Ecco le variazioni previste per il mese di agosto 2025:

- Bibliobus 1: soste sospese da lunedì 11 a domenica 24 agosto.

- Bibliobus 2: nessuna sosta nella sola giornata di venerdì 15 agosto.

Il Bibliobus, presente tutto l’anno in diversi quartieri della città, è più di una biblioteca su ruote: offre accesso gratuito ai libri, attività culturali per tutte le età e, da qualche mese, anche supporto digitale per operazioni utili come la prenotazione online per la Carta d’Identità Elettronica (Cie).

Durante il resto dell’estate, le soste proseguiranno regolarmente secondo il calendario aggiornato, consultabile online sul sito delle Biblioteche Civiche Torinesi. Il servizio riprenderà a pieno regime dopo la pausa di metà agosto, pronto a tornare tra le strade e le piazze di Torino con libri, consigli e ora anche strumenti per rendere più facile la vita digitale di tutti.