Italdesign, volantinaggio davanti a tutti gli stabilimenti. E martedì l'incontro con l'azienda

Ancora nessuna novità sul fronte Italdesign, lo storico marchio (eredità della tradizione Giugiaro) che nelle scorse settimane è stato messo ufficialmente in vendita da Audi-Volkswagen. I sindacati di Fim Cisl e Fiom Cgil tengono alta l'attenzione: questa mattina, infatti, sono stati organizzati volantinaggi davanti a tutti gli stabilimenti del Gruppo. Ma per il resto, all'orizzonte, non sembrano esserci altre novità.



"La situazione ancora incerta dopo gli incontri con Audi - si legge in una nota diffusa dai due sindacati -. Dal 26 al 28 maggio si è svolto l’incontro annuale del Comitato Europeo Audi (Audi Ausschuss), al quale ha partecipato il nostro rappresentante sindacale Giuseppe Zaccaro. Durante i tre giorni dei lavori, oltre a ricevere aggiornamenti sull’andamento del Gruppo Audi, Giuseppe ha preso parte – insieme al sindacato di Audi – ad un incontro con l’Amministratore finanziario di Audi e il Direttore delle Risorse Umane. Tuttavia, i rappresentanti del board di Audi non hanno fornito dettagli concreti sull’operazione in corso. È stato confermato che la rappresentanza sindacale di Italdesign sarà coinvolta solo in una fase successiva, quando il “partner strategico” sarà già stato individuato".



Nessuna rassicurazione nemmeno sul fronte occupazionale. "Il 5 e 6 giugno abbiamo ospitato presso la sede di Moncalieri una delegazione del consiglio di fabbrica di Audi, tra cui una rappresentante del consiglio di sorveglianza di Audi e VW. Con loro abbiamo condiviso i nostri dubbi e ricevuto alcune rassicurazioni: il sindacato non intende cedere

la maggioranza di Italdesign, ma solo una quota di proprietà, a un partner in grado di garantire sviluppo e apertura verso nuovi mercati. In una riunione specifica con la partecipazione delle Segreterie e dei Funzionari Territoriali FIM e dei rappresentanti nazionali FIOM, è stata analizzata la situazione aziendale e il contesto industriale locale, con particolare attenzione al ruolo della nostra azienda".



I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto un nuovo incontro con l’Amministratore Delegato di Italdesign, con la partecipazione dei Funzionari Territoriali FIM e FIOM, per ottenere chiarimenti. "Ci stiamo preparando a partecipare al Comitato Mondiale del Gruppo VW, previsto per fine giugno. Il prossimo 20 giugno, in occasione dello sciopero nazionale proclamato da FIM, FIOM e UILM per il rinnovo del contratto, coglieremo l’opportunità per far arrivare fino in Germania la nostra richiesta di partecipazione e coinvolgimento. Non è più il momento di attendere".