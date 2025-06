Laboratori di imprenditorialità: nel Canavese un progetto per avvicinare i giovani al mondo del lavoro

“Laboratori di Imprenditorialità” è il nome del progetto promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Gruppo GAM (Aziende Metalmeccaniche e Manifatturiere) di Confindustria Canavese, in collaborazione e con il contributo di Camera di commercio di Torino, per favorire e rafforzare il collegamento del sistema formativo con il sistema imprenditoriale locale e, nello specifico, finalizzato a fare comprendere agli studenti le sfide che le imprese si trovano a dover affrontare quotidianamente per essere maggiormente competitive nell’attuale panorama economico. Al progetto, giunto quest’anno alla terza edizione, hanno partecipato tre Istituti di Istruzione Superiore del Canavese: l’Aldo Moro di Rivarolo Canavese, il 25 Aprile di Cuorgnè e il Giovanni Cena di Ivrea. Il 27 maggio, il 3 e 4 giugno si sono svolti presso i tre Istituti gli eventi conclusivi del progetto.

I laboratori di imprenditorialità sono attività didattiche basate su un vero caso aziendale con l’obiettivo di rafforzare le competenze maggiormente richieste dalle imprese: il problem solving, il lavoro di gruppo, la creatività, la capacità di comunicazione e la finalizzazione al risultato. Inoltre, consentono di orientare gli studenti in modo concreto al lavoro e forniscono strumenti di conoscenza utili per una scelta più consapevole dei percorsi formativi.

74 i giovani partecipanti, tutti studenti delle classi IV e V che frequentano, negli Istituti di Cuorgnè e Ivrea, l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” mentre nell’Istituto di Rivarolo Canavese gli indirizzi “Meccanica, Meccatronica ed Energia” ed “Elettronica ed Elettrotecnica”.

Il progetto è stato articolato seguendo un dettagliato programma che comprendeva sia attività da svolgersi in aula e on-line sia visite di istruzione presso alcune aziende del Canavese; a conclusione un evento finale durante il quale i progetti realizzati dagli studenti sono stati presentati alla giuria. Contributo molto importante pe la riuscita dell’iniziativa è stato quello di due aziende associate a Confindustria Canavese che hanno dato il proprio supporto nello svolgimento del programma: la Nanchino Automazioni Industriali Srl di Mercenasco e la Sertec Engineering Consulting Srl di Loranzè.

All’attenzione dei giovani partecipanti sono state portate due esigenze concrete, il cui soddisfacimento da parte dell’impresa/imprenditore richiedeva la ricerca di una soluzione inedita, efficace ed efficiente e che rispettasse criteri di sostenibilità.

Nello specifico gli studenti, a seconda dell’indirizzo di studio, hanno sviluppato i seguenti due progetti:

La Progettazione preliminare di un nuovo sito industriale per la produzione di infissi, caso studio sviluppato insieme alla Sertec Engineering Consulting Srl; Lo studio di un sistema di sicurezza di uno specifico macchinario industriale, caso studio sviluppato insieme alla Nanchino Automazioni Industriali Srl.

Gli studenti hanno dovuto mettere in pratica oltre a tutte le nozioni acquisite nel corso dell’anno anche creatività e, soprattutto, capacità di lavorare in squadra, fondamentale per la riuscita dei progetti. In entrambi i casi i risultati sono stati di buon livello e i lavori caratterizzati da buona concretezza.

“I giovani rappresentano il nostro futuro e noi vorremmo che la delicata scelta sul loro percorso di studi, fondamentale per costruire quello che sarà il loro futuro professionale, sia il più possibile consapevole e coerente con quanto il mercato chiede”, dichiara Ambra Michela, presidente del GGI. “Questa la ragione per cui è necessario porre tutta l’attenzione e tutti gli sforzi necessari nel promuovere uno scambio continuativo di informazioni con la scuola (come nel caso di questi laboratori) che deve essere ogni giorno fitto ed efficace

“Il Gruppo GAM da sempre sostiene e promuove con grande entusiasmo questo genere di iniziative che consentono di rafforzare il rapporto tra scuola e lavoro, oggi più che mai indispensabile”, aggiunge Alessandro Gruner, presidente del Gruppo GAM. “Siamo convinti che i giovani debbano essere supportati nella scelta di percorsi scolastici che consentano non soltanto di valorizzare i loro talenti e le loro competenze ma anche che concorrano a orientarli nel fare scelte che portino a sbocchi occupazionali certi e gratificanti. Crediamo fortemente che nelle scuole di oggi si trovino i talenti e gli imprenditori di domani, questo progetto intende contribuire ad aiutare gli studenti a porre le basi del loro futuro”.

“Questo progetto si inserisce tra le attività svolte con le associazioni di categoria nell'ambito del Protocollo d'Intesa interistituzionale per l‘alternanza scuola lavoro, promosso dalla Camera di commercio per far dialogare il mondo delle imprese e il sistema formativo locale – spiega Massimiliano Cipolletta, Presidente dell’ente camerale torinese. – Uno degli obiettivi dei laboratori è quello di favorire la diffusione di modelli di orientamento informato utili ai ragazzi per prendere consapevolezza sia delle proprie propensioni e caratteristiche, sia di quanto viene richiesto dal mercato del lavoro. Tra i punti di forza dell’esperienza, il contatto diretto con le aziende del territorio, il taglio pratico dell’attività, volta a risolvere problemi ed esigenze concrete delle aziende e l’attenzione alla sostenibilità, criterio ormai irrinunciabile”.