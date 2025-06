“Pinocchio” al Teatro Vittoria: tra le note di Verdi e la magia della scena

Un grande classico della letteratura torna a teatro in una versione emozionante e raffinata: “Pinocchio, storia di un burattino”, in scena sabato 14 giugno alle 21 e domenica 15 giugno alle 17 presso il Teatro Vittoria, in via Gramsci 4.

Lo spettacolo è firmato da Teatro Reginald-AUI e Un Teatro per Fare Umanità, con la regia a quattro mani di Maria Grazia Silvi Antonini e Blanca Briceño, e con le suggestive musiche di scena tratte dalle opere di Giuseppe Verdi, che donano intensità e nuova luce al racconto del celebre burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi.

“Pinocchio, storia di un burattino” si propone non solo come spettacolo teatrale, ma anche come esperienza educativa e umana, in linea con la missione del Teatro Reginald, che da anni lavora per coniugare cultura e formazione dell’individuo. In scena, la favola si rinnova, portando il pubblico a riflettere sulle sfide della crescita, sull’importanza della verità e sul valore delle scelte.

I biglietti sono disponibili online su www.teatroreginald-aui.com, nella sezione “Quote e donazioni – biglietti”. Per informazioni e prenotazioni: 333.7458504 e info@teatroreginald-aui.com