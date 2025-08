Pomaretto inaugura il ‘murale della viticoltrice’

È il primo murale concluso, che si affaccia su via Carlo Alberto a Pomaretto, all’angolo con via Combe e piazza Griglio. Ritrae una viticoltrice e la firma è quella dell’artista valligiano Pepe Gaka, nome d’arte di Giuseppe Percivati. Proprio in piazza Griglio, domani, giovedì 31, alle 18, si terrà la cerimonia di inaugurazione con la partecipazione dell’assessore regionale ai Fondi di sviluppo e coesione Gian Luca Vignale.

Quest’opera sarà la prima di una serie di 6, che coloreranno il paese della Val Germanasca e accoglieranno i turisti che vengono in valle. Durante la cerimonia verranno anche consegnati i fondi raccolti durante la manifestazione ‘Vivi Aprile’, che ha esordito quest’anno. I destinatari sono: il Centro Socio Terapeutico di Perosa Argentina, le associazioni Ama.le., Le Ali Spiegate e Cantiere Senza Sensi, il Tam Tam Centro attività diurno cooperativa Tarta Volante e la Famiglia di Edo e Matti.

L’inaugurazione si concluderà con un aperitivo.