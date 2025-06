Torna “Il Cabaret in Piazza!”: sei serate all’insegna della stand-up comedy

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’estate torinese si apre ancora una volta alla comicità veicolata dall’arte della stand up comedy grazie alla rassegna tematica gratuita di spettacoli dal vivo “Il Cabaret in Piazza!”, organizzata per il quarto anno consecutivo dalla piazza Commerciale Botticelli nella cornice dello spazio pubblico di via Sandro Botticelli 85.

La rassegna estiva è ormai diventata un punto di riferimento per assistere agli spettacoli di cabaret e ai recital di alcuni dei volti comici più noti al pubblico televisivo e di nuovi talenti che si stanno facendo strada. Anche quest’anno il programma propone sei serate, ogni mercoledì dal 18 giugno al 23 luglio, sempre a ingresso libero e con inizio alle ore 19.

A condurre ogni appuntamento e introdurre gli artisti sul palco saranno Mauro Villata ed Elena Galliano, ormai volti ricorrenti della manifestazione.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento in cartellone, martedì 18 giugno, vedrà una serata a due voci con protagonisti Davide Calgaro e Assane Diop, due fra i nomi più interessanti della nuova generazione comica italiana.

Con il suo spettacolo “Millenium Bug”, Davide Calgaro – il più giovane stand-up comedian italiano – racconta con ironia e disincanto i difetti generazionali del nuovo millennio: dai social alla salute mentale, dalla pornografia alla mascolinità tossica. Un viaggio tra i paradossi dei ventenni di oggi, tra libertà conquistate e ansie digitali. Dopo di lui sul palco sarà la volta di Assane Diop, meglio conosciuto come King Great sui social, con lo spettacolo “La mia vita”. Un monologo ironico e irriverente che affronta temi delicati come il razzismo e la diversità culturale attraverso il filtro dell’umorismo personale. Dal web ai palchi di Zelig, Diop è una delle voci emergenti più potenti e innovative della sua generazione.

Gli altri eventi

Nei mercoledì successivi saranno ospiti della rassegna Claudio Lauretta (25 giugno), Barbara Foria (2 luglio), un inedito trio formato da Mauro Villata, Marco Turano e Gianpiero Perrone (9 luglio), Leonardo Manera (16 luglio) e il duo sardo Pino e gli Anticorpi, formato dai fratelli Michele e Stefano Manca (23 luglio).

La Piazza Commerciale Botticelli si conferma così non solo come punto di riferimento per lo shopping e i servizi della Circoscrizione 6 di Torino, ma anche come spazio di socialità e cultura, grazie a un calendario di eventi che anima le serate estive del quartiere. Il polo comprende il Superstore Coop e Trony; attività commerciali e di servizio quali KIK, il poliambulatorio Cidimu e Bludental; una food court con La Piadineria, We Grill e il Fiorfiore Cafè del Superstore Coop. In occasione degli spettacoli gli esercizi della galleria commerciale potranno proporre menù e promozioni speciali.

Per ulteriori informazioni: https://piazzabotticelli.it/.