Mara Favro, è ancora giallo: "Non è chiaro se sia stato omicidio o incidente"

Ci sono i segni di numerose e gravissime fratture sui resti di Mara Favro, la 51enne scomparsa in valle di Susa nel marzo dello scorso anno è in seguito ritrovata senza vita al fondo di un dirupo nella zona di Gravere.

E' quanto hanno concluso i medici legali, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa: nel loro rapporto, ora al vaglio della procura di Torino, gli esperti parlano di "traumatismo da precipitazione".

Nessuna ipotesi viene esclusa

Gli stessi specialisti però sottolineano di non poter stabilire se la morte della donna - che è scivolata per una sessantina di metri - sia dovuta a un incidente, a una spinta o a un gesto volontario. Per quanto il fascicolo sia stato aperto per omicidio volontario, l'esame non ha sciolto tutti i dubbi che permangono sulla vicenda.