Nuova pista elisoccorso, Nicco: "A Marentino un passo avanti per la Sanità del Chierese"

Nuova pista per l'elisoccorso nel Chierese

“Con l’attivazione di questo servizio la sanità e il primo soccorso nella zona della collina chierese fanno un passo avanti decisivo”, il commento del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, che ha partecipato ieri sera all'inaugurazione della nuova pista notturna per l'elisoccorso a Marentino, situata presso il campo sportivo Gianella.

"La sanità della Regione sarà più vicina a Marentino e a tutti i Comuni della collina di Chieri e di questo non posso che essere davvero felice" ha dichiarato il presidente Nicco che ha sottolineato come "questa pista renderà tutta la zona più sicura per la popolazione e rappresenta un grande risultato di tutte le amministrazioni comunali: dimostra il loro impegno e anche quello dei tanti benefattori che hanno contribuito alla sua realizzazione".

Ieri sera si è proceduto ad una simulazione: il personale dell’ambulanza dispone di un codice per aprire il cancello d’ingresso del campo sportivo e per accendere tutte le luci. L’elicottero atterra sul campo sportivo, l’equipaggio scende con la propria barella: il paziente viene trasferito dall’ambulanza sull’elicottero che quindi può ripartire.

“Tutti insieme abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nella direzione di una maggiore sicurezza e di un miglioramento dei servizi sanitari per tanti cittadini piemontesi", ha concluso il Presidente Nicco.