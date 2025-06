Osasco dice ‘no’ ai bus a chiamata e propone un gruppo di lavoro con Pinerolo

Un gruppo di lavoro con Pinerolo, tutti i Comuni interessati dal passaggio dei bus della 705 con la Cavourese, per capire come migliorare la sostenibilità economica della linea di trasporto pubblico, senza trasformarla in un servizio a chiamata. Questa è la proposta del Comune di Osasco che ha espresso la sua contrarietà all’inclusione della linea, che parte dal paese e raggiunge Pinerolo, nel progetto di trasformazione del trasporto urbano in un servizio attivato solo su chiamata degli utenti.

La contrarietà del Comune e la proposta di formare una commissione di studio è stata oggetto della delibera approvata giovedì 29 maggio.

“La linea 705 è essenziale per il collegamento tra Osasco e Pinerolo per molti dei cittadini che non dispongono di mezzi personali per spostarsi. In particolare è utilizzata da studenti e personale docente e non docente dell’Istituto Agrario. Un servizio attivabile solo su prenotazione provocherebbe disagio soprattutto per le persone più anziane” sostiene il sindaco di Osasco, Adriano Miglio.

Al momento gli inviti di Osasco a formare un gruppo di lavoro per studiare il problema non hanno avuto risposta: “Siamo d’accordo che il trasporto pubblico locale vada migliorato soprattutto dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, ma la 705 non è un servizio a ‘domanda debole’ tale da giustificare una trasformazione in un servizio a chiamata” conclude Miglio.