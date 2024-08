Rispunta l’incubo grandine dopo il disastro. L’appello: “Parcheggiate l’auto in luoghi sicuri”

Un’instabilità che, come spiegato da Arpa Piemonte, è dettata da un lato dal cedimento di alta pressione, dovute al fronte di correnti che dall’Islanda sta attraversando la Francia, dall’altra da infiltrazioni di aria fresca in quota che comporterà un probabile aumento dell’instabilità.

Torna il maltempo, mentre si contano i danni

Decine gli interventi effettuati dalla società La Semaforica di Padova coordinato da personale Iren per far tornare in funzione i semafori oltre a operare in qualche situazione sull’illuminazione pubblica.

Possibili rovesci e temporali forti previsti per il pomeriggio e per la giornata di domani. C’è attenzione soprattutto a seguito del violento nubifragio che ha colpito Torino e le aree circostanti lo scorso venerdì 2 agosto e che sta determinando ancora a distanza di giorni disagi con operatori Amiat e la Divisione Verde del comune che stanno continuando le operazioni di raccolta del fogliame e di intervento sugli alberi caduti.

Vista l’instabilità meteorologica e gli eventuali temporali, la cui violenza non è facile stabilire preventivamente, l’invito del comune è quello, dove possibile, di parcheggiare l’auto in garage o comunque evitare il parcheggio in strada e sotto gli alberi. Si invita a non lasciare le finestre aperte, alzare le tapparelle, tende in tessuto e veneziane e ritirare dai terrazzi, giardini e aree esterne, vasi, mobili o altri arredi.

Secondo quanto riporta il bollettino dell’Arpa i temporali, con possibili grandinate e forti raffiche di vento, potrebbero abbattersi sulla pianura tra il pomeriggio e la sera. Lo zero termico si abbasserà oggi dai 4.700 metri di ieri, ai 4.300 attuali.