Oulx si tinge di giallo: torna la Festa del Maggiociondolo

La festa del Maggiociondolo cambia location, spostandosi ad Oulx, ma si conferma come il primo evento di richiamo dell’estate in Alta Valle di Susa. L’evento organizzato e ideato dalla società Pubbli&co in collaborazione con il Comune di Oulx e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, proseguirà sabato 21 e domenica 22 giugno la sua missione di divulgazione delle caratteristiche peculiari del territorio valsusino; quel territorio che tra la metà e la fine di giugno offre a chi lo visita o lo abita lo spettacolo della fioritura del Maggiociondolo, pianta che, con i suoi rami coperti di fiori gialli, è di ornamento a strade, rotonde, balconi e vetrine di Oulx.

La festa del Maggiociondolo richiama migliaia di visitatori provenienti da tutto il Piemonte e dalla vicina Francia, attratti dai colori, dai sapori e dai profumi degli stand allestiti da espositori di eccellenza nei settori del florovivaismo, del benessere, dell’artigianato e dell’arte popolare che giungono anche da tutta Italia.

Ad Oulx si troveranno quindi i fiori e le erbe aromatiche di montagna, i rampicanti, le piante da frutto e da ornamento per interni ed esterni, la tradizione montana che rivive negli oggetti e nei mobili della cultura popolare, i manufatti artigianali con i filati naturali, le candele e i saponi fatti a mano, gli animaletti scolpiti per l’occasione nel legno di maggiociondolo, l’arte che prende forma con le dimostrazioni di ceramisti, incisori, intagliatori e artisti dello scalpello. Alla Festa del Maggiociondolo aderiscono vivaisti con piante ornamentali e da frutto, un vivaio che eseguirà dimostrazioni pratiche di composizioni floreali, i produttori della cosmesi biologica e naturale. Particolarmente interessante il settore dedicato all'artigianato artistico, con cuori e sculture in maggiociondolo, la legatoria d'eccellenza, i dipinti e manufatti unici per l’arredo, i gioielli e gli accessori da indossare, i manufatti di arte popolare, i pizzi e ricami della nonna, le ceramiche da collezione. Nell’edizione di quest’anno ritorna lo street food e, in collaborazione con i commercianti e le associazioni presenti alla manifestazione, si terranno momenti conviviali e di animazione, in un vero e proprio percorso alla scoperta di Oulx, nelle vie Roma e Faure e in piazza Garambois.

Per saperne di più si può consultare la pagina Facebook Mercatini Valsusa o contattare la Pubbli&co al numero telefonico 346.3208601.