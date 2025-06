La Cri di Vigone festeggia il traguardo dei 40 anni di corsa

La Croce rossa di Vigone festeggia il traguardo dei 40 anni con una serie di eventi pubblici. Si parte stasera, venerdì 20 giugno, con la ‘Corri e cammina per la Cri’ e si chiude il 25 ottobre con un concerto. A ideare la programmazione è stato un comitato di una decina di persone, che si è consultato con gli altri volontari, per proporre eventi realizzabili e che coinvolgessero fasce diverse della popolazione.

La corsa e camminata di stasera parte dalla sede di via Torino 56 e segue un percorso ad anello di 4,40 km (lungo Lemina fino alla ciclabile, poi al Casello di Coco Cano si prende piazza Clemente Corte, via Umberto I e via Torino).

Sul percorso vigileranno 16 volontari, più 3 squadre di soccorso a piedi e un’ambulanza. All’arrivo verrà offerto un pasta party. Il ritrovo è alle 18 e la partenza alle 19. Il costo di iscrizione è di 10 euro per gli adulti e di 5 per i bambini fino a 10 anni.

Il programma degli eventi continuerà il 28 giugno con la Cri Dance, in compagnia di Silvano Barbara e la band.

Mentre in piazza Clemente Corte ci sarà, dalle 9 alle 12, la misurazione di pressione e glicemia. A luglio, invece si terrà una caccia al tesoro nell’ambito di Estate Ragazzi, mentre a ottobre si chiuderà con l’esibizione del coro femminile Costanzo Festa dell’Uni3 di Villafranca Piemonte, diretto da Patrizia Groppo.