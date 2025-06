Lunedì iniziano i soggiorni estivi per persone con disabilità organizzati dal Comune di Torino

Lunedì 23 giugno, alle ore 7,30, con ritrovo nel parcheggio del Parco Ruffini, in corso Trattati di Roma, ci sarà la partenza per i soggiorni estivi per persone con disabilità organizzati dalla Città di Torino.

Per l'occasione sarà presente l'assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli.

Alcune informazioni sui soggiorni estivi

I soggiorni estivi sono interventi socio sanitari cofinanziati dalla Città di Torino e dalla ASL Città di Torino, con valore socio-riabilitativo per le persone con disabilità coinvolte e di sollievo dai compiti di cura per le famiglie. I beneficiari sono le persone con disabilità che frequentano i servizi diurni e residenziali accreditati dalla Città e quelle che sono seguite a domicilio dai servizi sociali cittadini. Per le prime, la spesa è sostenuta dal Dipartimento servizi sociali della Città. Per le seconde, la spesa è sostenuta dalle Circoscrizioni.

Anche quest'anno sono state avviate iniziative sia a livello circoscrizionale che a livello dipartimentale. Ad oggi, in base alle prenotazioni raccolte, si prevede la partecipazione di 178 persone seguite a domicilio e 1205 persone già inserite in servizi residenziali o diurni.

Le iniziative sono già in corso, ma la maggior parte dei soggiorni si svolge nei mesi di giugno, luglio e settembre. La previsione di spesa di quest’anno è di circa 320mila euro per le Circoscrizioni, mentre a livello di Dipartimento servizi sociali e ASL sarà di circa 2 milioni di euro.

Negli ultimi anni i partecipanti sono in continua crescita, così come l'investimento messo in campo. Lo scorso anno avevano partecipato 1117 persone, mentre quest’anno saranno 1383.