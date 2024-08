Vanchiglietta, nella notte spunta una volpe alla ricerca di cibo: le reazioni dei residenti

Un ospite a sorpresa ha vivacizzato la notte del quartiere Vanchiglietta a Torino: una volpe, infatti, è stata filmata da un passante mentre vagava per strada.

Il video pubblicato sul gruppo facebook

Il video, realizzato all'angolo tra lungo Dora Voghera e via Monte Santo, riprende l'animale aggirarsi spaesato tra i rifiuti abbandonati per strada alla ricerca di cibo ed è stato poi postato sul gruppo Facebook “Sei di Vanchiglietta se...”, ricevendo in pochissimi minuti decine di reazioni e commenti.

I commenti sui social

Tra l'entusiasta e lo stupito, c'è chi ha paura e chi ironizza: “Sono pericolose” dice spaventata una commentatrice, mentre un'altra ribatte con un caustico “proprio una tigre del Bengala”. Spuntano, però, anche riflessioni più serie: “Sono in pericolo”, “Hanno fame” sottolineano altri cittadini.