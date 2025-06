"Droghe: idee per cambiare". Tra riflessioni e proposte

La Città di Torino continua nel suo impegno nello sviluppo e promozione di politiche sociali innovative per affrontare le problematiche legate al consumo di sostanze. Dal 2023, anno della sua costituzione, è tra i promotori, insieme a Bologna, Milano, Bari, Napoli e Città Metropolitana di Roma, di Elide, la rete di enti locali impegnata sul tema.

Il 25 giugno, dalle ore 17 alle 19, nello Spazio incontri della Biblioteca civica centrale, in via della Cittadella 5, si terrà l’evento "Droghe: idee per cambiare".

L’iniziativa, organizzata dall'Assessorato alle Politiche sociali della Città di Torino in occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, sarà occasione per un momento di riflessione in vista della VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che si svolgerà il 7 e 8 novembre a Roma.

All’evento interverranno Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali, Diritti e Pari opportunità della Città di Torino, Mauro Melluso del Gruppo Abele, Enrico Petrilli, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Susanna Ronconi, Forum Droghe, Maria Teresa Ninni, L'Isola di Arran/ItanPud, Diego Acampora, Rete ABC - Cantiere Barriera Aurora.

La Conferenza nazionale, i cui lavori sono ufficialmente partiti lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi, con una riunione del Tavolo interistituzionale, prevede il coinvolgimento e la convocazione da parte del Governo dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della tossicodipendenza, prevenzione e recupero. Si tratta di uno strumento centrale che consente di affrontare i principali aspetti e le criticità evidenziate da chi opera nel settore, in un confronto diretto con i decisori politici per trovare soluzioni condivise e rafforzare le politiche di intervento.

Una novità importante di questa edizione riguarda l’ampliamento delle tematiche trattate: oltre alle dipendenze da sostanze, saranno affrontate anche le dipendenze comportamentali, come il gioco d’azzardo e l’uso compulsivo della tecnologia, con particolare attenzione ai rischi per le giovani generazioni.

La fase preparatoria vede otto tavoli tecnici dedicati a specifici argomenti, coordinati da esperti della Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi di Milano, che produrranno una relazione conclusiva da presentare alla Conferenza e che farà da base per costruire le future programmazioni operative e le eventuali proposte di revisione normativa.

In questa prospettiva, l’evento del 25 giugno rappresenterà un'occasione preziosa per riflettere su proposte che promuovano soluzioni a tutela della salute e dei diritti di tutti.