Un lettore ci scrive: “Con la differenziata in centro, ecco il caos della spazzatura”

“Da quando c'è la differenziata è diventato un cassonetto unico”. Con queste parole un lettore ci ha mandato il suo racconto per immagini di quel che succede in centro, in alcune delle vie più trafficate di Torino.



Le lamentele di chi abita in zona, racconta, riguardano la presenza sempre più massiccia di bidoni per la raccolta differenziata che finiscono per “invadere” le strade, al lato dei marciapiedi. Da via Valfrè a corso Vinzaglio, solo per citare alcune strade.

Ma ci sono anche situazioni di difficoltà legate alla raccolta: altre immagini infatti mostrano cumuli di sacchetti abbandonati vicino ai cestini, oppure accanto ai cassonetti.



Una situazione che, soprattutto nei giorni d’estate come questi, il calore rende ancora più problematica. Sia per quanto riguarda l’odore, sia per la possibilità di attirare animali selvatici attratti da un banchetto a portata di zampa.