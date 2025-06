Potenziare l'accoglienza di rifugiati e stranieri a Torino: patto per "Spazio Comune"

Potenziare l'accoglienza dei rifugiati e degli stranieri a Torino. E' stato siglato questa mattina in Prefettura un protocollo per implementare l'attività di "Spazio Comune" in via Bologna.

I servizi

Il centro, avviato nel 2022 grazie alla collaborazione tra l’UNHCR ed il Comune, si trova al civico 49/A e offre servizi e percorsi per l’accoglienza, l’integrazione e la partecipazione delle persone rifugiate, richiedenti asilo e straniere. L'obiettivo del patto è sviluppare ulteriori servizi.

“La firma di questo Protocollo - ha dichiarato Chiara Cardoletti, Rappresentante di UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino -consolida l’impegno comune per l’integrazione, dando risposte alle persone con necessità specifiche e valorizzando le competenze delle persone rifugiate a beneficio della comunità locale".

Allo Spazio Comune in via Bologna 49/A sono poi attivi un desk dell’Anagrafe della Città, uno sportello dell’Agenzia Piemonte Lavoro, un desk per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, oltre a uno sportello di mediazione sociale gestito dall’Associazione Mosaico.

I firmatari

Il protocollo è stato sottoscritto da Questura di Torino, Regione Piemonte, Città di Torino, ASL “Città di Torino”, Agenzia Piemonte Lavoro, Ires Piemonte, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo e UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati,