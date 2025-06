Il Salotto del sabato sera chiude con una serata danzante

L'Associazione Araba Fenice propone una serie di appuntamenti culturali da gennaio 2025 a giugno 2025 nell'ambito della seconda edizione della rassegna de Il Salotto del Sabato Sera con il patrocinio della Circoscrizione 5. L'ultimo appuntamento della seconda edizione è per sabato 28 giugno 2025 ore 21 in via Caselette 13/d.



Dopo una stagione ricca di appuntamenti - dalla danza alla salute, dal benessere alla magia, passando per il varietà e il teatro - il Salotto saluta il suo pubblico con una serata danzante pensata per accogliere insieme l'estate in un clima di festa, gioia e condivisione.



Musica, ballo, leggerezza e socialità saranno gli ingredienti di questa ultima serata, dedicata non solo al movimento del corpo, ma anche all'armonia tra le persone. Il pubblico sarà coinvolto in danze semplici, conviviali, aperte a tutti: un'occasione per salutarsi, ritrovarsi, e iniziare l'estate con il piede giusto.



Il Salotto del Sabato Sera ha proposto due appuntamenti al mese da gennaio a giugno su una vasta gamma di interessi: cultura, sport, benessere e tempo libero e spaziano dalla storia della danza, alla magia e il mistero, alla pet-therapy, al gioco-quiz e al benessere e alla salute. Tutti gli appuntamenti si sono svolti svolti al sabato sera, alle ore 21 in via Caselette 13/d con ingresso gratuito.



Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 338.8706798