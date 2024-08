Accoltellamento sul bus 72, fermato l’aggressore

È stato fermato dalla polizia l’uomo che, la sera del 14 agosto, ha aggredito un 28enne sul bus 72, ferendolo con un coltello alla gola. Si tratta di un trentenne, di cui la polizia conosceva ormai l’identità dopo aver analizzato i filmati a circuito chiuso del bus.

L’uomo è ora indagato per tentato omicidio, ma il movente del suo gesto non è ancora stato chiarito. Tanto che al primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo hanno trovato che vagava per la città con indosso gli stessi abiti che aveva la sera dell’aggressione.