Viabilità: a Borgaretto di Beinasco, chiusa la Sp 502. I tecnici Italgas al lavoro per risolvere il guasto

A seguito di un sopralluogo per la verifica degli effetti dei temporali della scorsa settimana da parte dei tecnici della Viabilità della Città metropolitana di Torino, è stata riscontrata una fuga di gas ed è quindi stata chiusa in entrambi i sensi di marcia in via precauzionale la strada provinciale 502 di Borgaretto, in prossimità del sovrappasso della Sp 174 a Borgaretto di Beinasco. La chiusura riguarda il tratto della Sp 502 compreso tra l’intersezione con la Sp 143 e quella con la Sp 174.

I tecnici italgas sono sul posto e stanno intervenendo, i lavori dureranno probabilmente tutta la notte.

La circolazione sarà di nuovo aperta non appena ripristinate le condizioni di sicurezza.