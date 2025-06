Stefano Meneghello nuovo presidente di Vol.To: "Ripartiamo dal territorio e dai giovani"

Stefano Meneghello è il nuovo presidente del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To Ets, mentre Luciano Dematteis è stato eletto vicepresidente vicario: sono queste le nomine del nuovo Consiglio Direttivo, votato ieri sera in occasione dell'Assemblea Elettiva dei Soci svoltasi a Torino (presenti 102 soci su 141 aventi diritto), chiamata a rinnovare le cariche sociali.

I 15 eletti al Consiglio Direttivo sono Massimo Aimone, Marco Bani, Santo Bellantone, Francesco Cuoco, Luciano Dematteis, Ivana De Micheli, Onofrio Di Gennaro, Italia Di Marco, Andrea Ferraris, Giovanni Ferrero, Stefano Lergo, Stefano Meneghello, Monica Pillitu, Maria Luisa Reviglio della Veneria, Francesco Rondinelli. Emanuela Glerean e Andrea Toffoletto sono stati confermati per acclamazione come revisori dei conti.

Stefano Meneghello, 48 anni, appena eletto nuovo Presidente del CSV Vol.To ETS, ha così voluto commentare il nuovo incarico: “Assumere la guida di Vol.To significa innanzitutto raccogliere un testimone importante. In questi anni, grazie alla presidenza di Luciano Dematteis e al lavoro di tutto il Consiglio Direttivo, l’ente ha saputo rafforzare il proprio ruolo all’interno del sistema del Terzo Settore, distinguendosi per capacità organizzativa, visione strategica e qualità dei servizi. Il Bilancio Sociale approvato dall’Assemblea restituisce un’immagine concreta di un’organizzazione attenta, competente e presente. I risultati raggiunti non sono un punto d’arrivo: rappresentano la base da cui ripartire per affrontare le trasformazioni sociali e istituzionali che attendono il volontariato. Nei prossimi anni sarà fondamentale rendere ancora più capillare la presenza di Vol.To sul territorio, intensificare il dialogo con le realtà associative, supportare i volontari in modo sempre più efficace e accessibile. Occorre – ha ancora aggiunto Meneghello - rafforzare il legame con il mondo della scuola, investendo in una collaborazione strutturata con la comunità educante, per favorire anche l’ingresso di giovani volontari e, al contempo, valorizzare il ruolo strategico e l’impegno profuso per l’intera collettività dal volontariato sanitario e socio sanitario. Allo stesso modo, assume particolare rilevanza consolidare i rapporti con il settore privato nell’ottica della promozione di alleanze trasversali orientate alla responsabilità ed all’impatto sociale. L’obiettivo è ambizioso ma necessario: fare in modo che ogni singola azione del Centro Servizi si traduca in un valore concreto per le organizzazioni, per i volontari che decidono quotidianamente di mettersi in gioco con instancabile gratuità e, in ultima istanza, per l’intera comunità”.

Il bilancio

Nel corso dell’Assemblea dei Soci è stato approvato anche il Bilancio Sociale 2024. Il totale dei proventi a disposizione di Vol.To è stato pari a 2.785.000,29 euro, di cui il 79,45% proveniente dal Fondo Unico Nazionale (2.212.768,60 euro) e il restante 20,55% da risorse extra-FUN (572.231,69 euro), in netta crescita rispetto all’anno precedente. Gli oneri complessivi ammontano a 2.313.343,36 euro, così ripartiti: il 64,4% (1.490.017,71 euro) è stato destinato alle funzioni CSV, cioè le attività di promozione, formazione, supporto e comunicazione rivolte agli ETS; il 19,4% (448.314,16 euro) al supporto generale, ovvero le spese per la gestione interna dell’ente (personale, struttura, amministrazione); il 12,8% (297.034,49 euro) ad altre attività di interesse generale, come i progetti speciali e le collaborazioni istituzionali; infine il 3,4% (77.977 euro) è stato impiegato per attività diverse, in particolare iniziative complementari agli scopi statutari ma coerenti con la mission. L’andamento complessivo conferma la solidità economico-finanziaria dell’ente e una crescente capacità di attrarre fondi attraverso bandi, progetti e incarichi esterni.

Nel 2024 Vol.To ha erogato 11.999 servizi a 1.653 Enti del Terzo Settore, nelle sei aree previste dal Codice del Terzo Settore: 1.028 servizi di promozione, orientamento e animazione sociale territoriale, 1.405 servizi di consulenza, 78 di formazione, 6.998 di informazione e comunicazione, 59 in area ricerca e documentazione e 2.431 di supporto logistico. Oltre ai servizi erogati agli ETS, Vol.To ha offerto supporto diretto anche alla cittadinanza: 724 cittadini e gruppi informali sono stati accompagnati nella costituzione di nuove realtà associative; 1.959 volontari hanno potenziato le proprie competenze grazie a consulenze e corsi; 1.631 aspiranti volontari sono stati orientati verso percorsi di impegno attivo; 1.336 giovani hanno partecipato ad attività nelle scuole o a incontri informativi su volontariato e servizio civile.

Promozione del volontariato

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di animazione territoriale e alla promozione del volontariato. Tra le iniziative più significative, la XIII edizione del Campo Scuola di Protezione Civile, che ha coinvolto 250 volontari, 200 studenti e 120 rappresentanti istituzionali, e il Villaggio di Natale “Il dono del Volontariato”, che ha visto la partecipazione di 168 ETS, 932 volontari, 158 operatori in centro città e circa 10.000 cittadini, con una raccolta fondi pari a 32.000 euro da parte di 130 associazioni. Sul fronte della formazione sono state realizzate 37 iniziative formative con 1.069 partecipanti, inclusa la prima edizione della Masterclass di progettazione sociale. L’attività progettuale si è articolata su 28 progetti di servizio civile, 5 progetti europei, 8 a valenza locale, 4 incarichi da enti terzi e 1 convenzione comunale. L’azione di Vol.To ha contribuito al raggiungimento di 10 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, confermandone il ruolo strategico nello sviluppo di una cittadinanza attiva, inclusiva e solidale.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DI VOL.TO

Massimo AIMONE – candidato da UNITRE Torino Metropolis APS ETS – voti 40

Marco BANI – candidato da S.E.A. Torino Monviso OdV – voti 44

Santo BELLANTONE – candidato da Pubblica Assistenza Croce Giallo Azzurra – voti 32

Francesco CUOCO – candidato da G.D.V. Vincenziano - Nuova Aurora OdV – voti 51

Luciano DEMATTEIS – candidato da Croce Verde Torino ODV – voti 55

Ivana DE MICHELI – candidato da A.C.A.T. Torino Centro ODV – voti 44

Onofrio DI GENNARO – candidato da A.V.O. Torino ODV – voti 36

Italia (Lia) DI MARCO – candidato da Solidarietà Insieme 2010 ODV – voti 46

Andrea FERRARIS – candidato da Banco di Solidarietà Sampe ODV – voti 30

Giovanni FERRERO – candidato da Associazione Diritti Negati ODV – voti 34

Stefano LERGO – candidato da Squadra AIB e PC di Sant’Antonino di Susa OdV – voti 42

Stefano MENEGHELLO – candidato da People ODV – voti 83

Monica PILLITU – candidato da Libro Aperto ODV– voti 46

Maria Luisa REVIGLIO DELLA VENERIA – candidato da Unione Volontari Culturali Associati ODV ETS – voti 41

Francesco RONDINELLI – candidato da Banco Alimentare del Piemonte ODV ETS – voti 36

COLLEGIO DEI REVISORI

Emanuela GLEREAN – candidato da Banco di Solidarietà Sampe ODV - voti 78

Andrea TOFFOLETTO – candidato da Contact ODV - voti 62