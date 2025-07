Juventus, il prossimo è un anno da decifrare

I motivi sono tantissimi, a partire da un Mondiale per Club dove i bianconeri stanno cercando di recitare un ruolo da protagonisti, nonostante il torneo abbia non poche sfaccettature e aspetti da considerare. Poi vi è senza alcun dubbio un mercato, sia entrata che in uscita, da capire e da decifrare, e una prossima stagione che potrebbe rivedere la Vecchia Signora tornare a primeggiare, o quantomeno provare a farlo, dopo un po’ di stagioni. Ma sarà davvero così? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio. Perché la curiosità non può non essere tantissima.

Non si può che partire da una domanda: cosa può fare la Juve nel suddetto Mondiale per Club? Stando alle previsioni de Ilverogladiatore.it, punto di riferimento nel settore informativo dei pronostici sul calcio, «Yildiz e compagni non sono certo i favoriti numero uno in questo torneo, ma, quote alla mano, sembrano piazzarsi immediatamente a ridosso di quella che può essere definita una sorta di vera e propria top five». Non vi è infatti dubbio che squadre come Real Madrid, Bayern Monaco, Psg e Manchester City abbiano qualcosa in più, ma il cammino e il campo poi darà delle risposte. Risposte che poi serviranno per prepararsi al meglio al prossimo campionato di Serie A.

Cosa potrà dire la Juventus nella stagione 2025/2026? «Quasi tutti i bookmaker che monitoriamo costantemente vedono, ancora una volta, favorito il Napoli, che sembra, visto anche il mercato, avere le carte in regola per uno storico bis tricolore. I bianconeri però potrebbero recitare il ruolo di terzo incomodo, inserendosi nel duello tra i partenopei e l’Inter. Molto ovviamente dipenderà dal mercato, di cui a oggi però si capisce molto poco», sottolinea Sara Nappi della redazione de IlVeroGladiatore.

Un occhio di riguardo merita sicuramente anche il cammino europeo. «Liverpool, Barcellona, Psg, Manchester City e Real Madrid saranno ancora una volta le big della massima competizione europea. E non potrebbe essere altrimenti. L’obiettivo dei bianconeri potrebbe essere superare la fase a girone unico e poi provare a giocarsela, magari per arrivare tra le prime otto. D’altronde questo è un traguardo che non viene raggiunto da un po’ troppo tempo», continua Nappi.

Insomma, senza dubbio il cammino in campo internazionale dira molto sull’annata e anche sul lavoro di Tudor. Quante chance vengono date al croato di fare bene? «Va ricordato, che fino a circa tre settimane fa, l’ex centrocampista non era sicuro di mantenere il posto. Ed erano tanti gli operatori del mondo del betting che quotavano nuovi possibili allenatoti della Vecchia Signora: da Mancini a Pioli, passando per il clamoroso ritorno di Conte. L’evoluzione di molte situazioni ha portato l’ex allenatore della Lazio a rimanere al suo posto», conclude. E ora, come sempre, a parlare sarà il campo.

















