Luca Armando si dimette dal Consiglio di Cantalupa “per motivi professionali”

Luca Armando si è dimesso dal Consiglio comunale di Cantalupa. La surroga con un altro consigliere si è tenuta lunedì sera. Per due mandati si è candidato sindaco, non riuscendo a spuntarla prima con Giustino Bello e poi con Francesco Brizio.

“Mi sono dimesso per coerenza, ho sempre detto: se riesco a seguire bene, se non riesco, non rimango. Il mio studio legale per fortuna ha aumentato la mole di lavoro e io devo stare dietro la mia attività" commenta Armando.

Dal 2019 al 2024 ha ricoperto il ruolo di capo dell’opposizione e, successivamente, dal 2024 sino a giugno 2025, quello di consigliere di minoranza.

Tra le battaglie portate avanti dal consigliere quella sull’utilizzo delle risorse pubbliche: “Il sindaco Francesco Brizio ha recepito aspetti a cui tenevo e che sta cercando di mettere in pratica. Tra questi, la cessione della gestione del teatro e del palazzetto. Sono buchi neri per i fondi comunali – entra nel dettaglio –. Ho proposto la possibilità di affidare la gestione degli impianti sportivi, non sostenibile per il Comune, né economicamente né in termini di risorse umane, a soggetti esterni dotati di professionalità adeguata; ho più volte sollecitato l’attivazione di strategie per incentivare il turismo, la riqualificazione del territorio, il rilancio dell’imprenditoria locale. Alcune delle proposte che ho avanzato in questi anni sono ora oggetto di attenzione da parte dell’attuale Amministrazione, che le sta facendo proprie e concretizzando”.

Al suo posto è subentrato Mattia Comba, secondo nella lista Cantalupa Insieme come numero di voti.