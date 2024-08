Quella volta che Nicolai Gogol venne a visitare Torino

La storia di Torino è stata arricchita, nel corso dei decenni dal passaggio, più o meno prolungato, di numerose figure di spicco in ogni ambito del sapere e della cultura.

Tra queste, il celebre scrittore russo Nicolai Gogol, autore del poema in prosa "Le anime morte". Esso narra le disavventure di un piccolo truffatore di provincia nell'impero russo del 1820, ma è anche una denuncia della mediocrità umana.

Gogol giunse a Torino nel marzo del 1837 per un breve soggiorno. Purtroppo non si possiedono ulteriori informazioni riguardo ai motivi che condussero il noto scrittore in terra sabauda.

Pur essendo stato fugace, però, questo viaggio di Gogol a Torino contribuì ad arricchire la cerchia di celebrità transitate dal capoluogo piemontese e che ne hanno impreziosito gli annali.