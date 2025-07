Andrea Bajani vince il Premio Strega 2025: lo scrittore con un passato tra Cuneo e Torino trionfa con "L'anniversario"

Andrea Bajani vince il Premio Strega 2025 con il romanzo L’anniversario (Feltrinelli), è lui il vincitore della LXXIX edizione. Il premio è stato consegnato da Andrea D’Angelo, vicepresidente di Strega Alberti Benevento.

49 anni, Bajani ha trascorso buona parte della sua vita lavorando tra Cuneo e Torino, è autore di romanzi, raccolte di poesie e saggi ed era già stato candidato al Premio Strega nel 2021 con il suo romanzo precedente, Il libro delle case, sempre pubblicato da Feltrinelli. Nel 2025 ha vinto il Premio Strega Giovani.



Il totale dei voti espressi, 646 (pari all’92 % degli aventi diritto), ha portato alla vittoria il romanzo di Andrea Bajani, L’anniversario (Feltrinelli), con 194 voti. Seguono Elisabetta Rasy, Perduto è questo mare (Rizzoli), con 133 voti; Nadia Terranova, Quello che so di te (Guanda), con 117 voti; Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo (Mondadori), con 103 voti; Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), con 99 voti.



La serata, condotta da Pino Strabioli, è stata trasmessa in diretta su Rai 3. Tra gli ospiti, Anna Foglietta ha recitato un monologo dedicato a Pasolini, in occasione del cinquantenario della sua scomparsa, mentre Filippo Timi, accompagnato dai musicisti Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini, ha letto brani tratti dai libri in concorso. Durante l'evento è stata intervistata anche Anna Foa, vincitrice della prima edizione del Premio Strega Saggistica con il suo libro Il suicidio di Israele (Laterza).