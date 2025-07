La carica dei 100 mila al Kappa FuturFestival: tre giorni di sold out per l’evento di musica elettronica

È di nuovo record per il Kappa FuturFestival che per l'edizione 2025 conferma gli oltre 100 mila ingressi. Tre giorni di musica elettronica andati sold out con 135 dj da tutto il mondo, 35 gli italiani, 16 torinesi che si sono esibiti sui 6 palchi di Parco Dora.

Anyma, Nina Kraviz, Carl Cox, Peggy Gou e Seth Troxler, sono alcuni dei nomi che hanno animato la dodicesima edizione dell'evento.

148 i Paesi di provenienza del pubblico del KFF, con un'alta percentuale di francesi.

Giovane si arrampica sul pilone

Durante la giornata di oggi, domenica 6 luglio, alcuni momenti di panico quando un giovane si è arrampicato su uno dei piloni delle vecchie acciaierie Fiat. Non riuscendo più a scendere sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, che lo hanno portato giù con il cestello.

"Ci piacerebbe espanderci oltre la Dora"

"Ci piacerebbe espanderci oltre la Dora, ma non è facile" aveva spiegato il patron del FuturFestival, Maurizio "Juni" Vitale guardando alle prossime edizioni e alla possibilità di andare oltre i confini del parco, pur restando sempre all'interno e in città "Chi racconta di andare a Milano è perché vuole più soldi pubblici. Siamo andati a fare la collaborazione triennale di Milano, ma noi restiamo qua. Magari ci saranno altre declinazioni, ma questa è casa nostra”.